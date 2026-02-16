महिलांसाठी ‘सरस’चे व्यासपीठ
पालघरमध्ये बचत गटाच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन
पालघर, ता. १६ (बातमीदार)ः उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघरच्या विद्यमाने ‘मिनी सरस २०२६’ अंतर्गत विविध उत्पादनांचे भव्य प्रदर्शन शिरगाव बीच येथे होणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या स्वयंसहाय्यता समूहांनी तयार केलेले विविध खाद्यपदार्थ, घरगुती मसाले, ग्रामीण हस्तकला, कलाकुसरीच्या वस्तू, वारली पेंटिंग पाहण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील ७३, रत्नागिरी १२, ठाणे ७, रायगड ५, पुणे २ तसेच नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १०२ स्वयंसहाय्यता समूहांचा या उपक्रमात सहभाग राहणार आहे. यामध्ये साधारणपणे ८० स्टॉल हस्तकला व इतर उत्पादनांचे, तर २० स्टॉल खाद्यपदार्थ विक्रीचे आहेत. त्याचप्रमाणे स्वयंसहाय्यता समूहाच्या महिलांच्या सोयीसाठी नियंत्रण कक्ष व आरोग्य कक्षाचीदेखील व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. स्वयंसहाय्यता समूहाच्या महिलांना उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
१५ ते २० लाखांची उलाढाल
- या प्रदर्शनांमध्ये दरवर्षी साधारणतः १५ ते २० लाख रुपयांची विक्री झाली असून, सुमारे १०,००० ते २०,००० नागरिकांनी भेट दिली होती. यंदा जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शन उपक्रम ग्लोबल कोकण महोत्सवासोबत संयुक्तपणे होत असल्याने महोत्सवाला मुंबई परिसरात मोठी ओळख आहे.
- दरवर्षी साधारणतः एक ते दोन लाख नागरिक ग्लोबल कोकण महोत्सवाला भेट देत असल्याने महिला स्वयंसहायता समूहांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची तसेच महिला स्वयंसहाय्यता समूहाच्या उत्पादनांना स्वतःचा ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध आहे.
स्वयंसहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण शासनाचे महत्त्वाचे ध्येय असून, प्रदर्शनाच्या उद्घाटनास अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी कुटुंबासह मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांची खरेदी करून प्रोत्साहन द्यावे.
- डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर
