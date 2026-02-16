संत सेवालाल महाराज जयंती उत्साहात
नेरूळ, ता. १६ (बातमीदार) : करावे गाव येथे सेवालाल समाज परिवर्तन संस्थेच्या वतीने संत सेवालाल महाराज यांच्या २७८ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमास उपमहापौर दशरथ भगत यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवली.
संतांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. आपल्या मनोगतात त्यांनी संत सेवालाल महाराजांनी दिलेला समाजएकता, सेवाभाव व प्रगतीचा संदेश आजही प्रेरणादायी असल्याचे सांगत समाजातील सर्व घटकांनी सामाजिक बांधिलकी जपत विकासाच्या प्रवाहात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
कार्यक्रमास विविध मान्यवर, पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल संस्थेचे अभिनंदन करून पुढील उपक्रमांसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. सामाजिक ऐक्य, संस्कार व परंपरा जपत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
नमुंमपा मुख्यालयात अभिवादन
नवी मुंबई महानगरपालिकाच्या वतीने संत सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यालयातील ॲम्फिथिएटर येथे प्रतिमा पूजन करून अभिवादन करण्यात आले. महापौर सुझाता पाटील व उपमहापौर दशरथ भगत यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी प्रशासन विभागाचे उपआयुक्त किसनराव पलांडे, सहाय्यक आयुक्त घणसोली वसंत मुंडावरे, कार्यकारी अभियंता शंकर जाधव, स्वच्छता अधिकारी राजूसिंह चव्हाण तसेच अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
