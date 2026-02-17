फांगुळगव्हाण नदीपात्रात विषारी औषध
फांगुळगव्हाण नदीत मासेमारीसाठी विषारी औषध
नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; साखरवाडीला टँकरने पाणीपुरवठा
टोकावडे, ता. १७ (बातमीदार) : नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या माळशेज घाट परिसरातील फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायत हद्दीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अज्ञात व्यक्तींनी मासेमारीसाठी नदीपात्रात विषारी औषध टाकल्याने खळबळ उडाली असून, यामुळे नदीतील मासे मृत्युमुखी पडले आहेत. या प्रकारामुळे साखरवाडी गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीचे पाणी दूषित होण्याची भीती निर्माण झाली असून, मानवी आरोग्य आणि वन्यजीवांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
साखरवाडी गावाला ज्या नदीपात्रातून नळयोजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो, त्याच पात्रात मासे पकडण्याच्या उद्देशाने अज्ञातांनी विषारी औषध मिसळले. या औषधामुळे नदीतील जीवसृष्टी धोक्यात आली असून, पाण्याचा दर्जा पूर्णपणे बिघडला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असतानाच नदीतील पाण्यावर अवलंबून असणारे पशु-पक्षी, पाळीव जनावरे आणि ग्रामस्थांच्या जीविताशी हा खेळ खेळला गेल्याने परिसरात संताप व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतीकडून तातडीच्या उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवू नये आणि नागरिकांच्या जीवावर बेतू नये, यासाठी फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीने तातडीने पावले उचलली आहेत. नदीतील पाण्याचे नमुने तातडीने शासकीय प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. जोपर्यंत प्रयोगशाळेचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत खबरदारीचा उपाय म्हणून विहिरीचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. गावासाठी सध्या टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दोषींवर कारवाईसाठी पोलिस तक्रार
सरपंच सविता भला व ग्रामस्थांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. उन्हाळ्यात पाण्याचे स्रोत आधीच कमी होत असताना, अशा प्रकारे पाणी विषारी करणाऱ्या समाजकंटकांना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
विहिरीच्या पाण्याचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवले आहेत. अहवाल येईपर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत साखरवाडी येथे टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
- बाळू कोकणे (ग्राम अधिकारी, ग्रा. पं. फांगुळगव्हाण)
