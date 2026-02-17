ठाण्यात एसआरपीएफ जवानाचा महागडा मोबाईल चोरला
एसआरपीएफ जवानाचा महागडा मोबाईल चोरला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ठाणे रेल्वे स्थानकावर एका एसआरपीएफ जवानाचा महागडा मोबाईल चोरट्याने लांबवल्याची घटना समोर आली आहे. ८२ हजार मोबाईलची किंमत असून याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
मूळ कोल्हापूर येथील साजन खोत (वय २७) हे सध्या एसआरपीएफ गट क्रमांक ४ येथे नोकरीस आहेत. ते घणसोली येथे बहिणीकडे वास्तव्यास असून रविवारी (ता. १५) भायखळा येथे जाण्यासाठी त्यांनी घणसोली ते ठाणे असा लोकल प्रवास केला. ठाणे रेल्वे स्थानकात सीएसएमटी फास्ट लोकलच्या चढल्यानंतर त्यांनी खिशात मोबाईल तपासला असता तो गायब असल्याचे लक्षात आले. शोध घेतला असता मोबाईल मिळून आला नाही. त्यांचा ८२ हजार रुपये किंमतीचा आयफोन-१७ हा मोबाईल चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास लोहमार्ग पोलिस करत आहेत.
