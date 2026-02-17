‘निसर्गायन’ दृक्श्राव्य मैफिलीला ठाणे-डोंबिवलीत भरघोस प्रतिसाद
‘निसर्गायन’ दृक्श्राव्य मैफलीला ठाणे-डोंबिवलीत भरघोस प्रतिसाद
काव्य, संगीत, दृश्य आणि सुगंध यांचा अनोखा संगम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १७ ः काव्य, संगीत, दृश्य आणि सुगंध यांचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळालेली ‘निसर्गायन’ ही आगळीवेगळी दृक्श्राव्य मैफल रसिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडली. शुभसूर क्रिएशन्स निर्मित आणि डोंबिवलीकर प्रस्तुत या मैफिलीचे दोन प्रयोग ठाणे येथील सहयोग मंदिर सभागृह आणि डोंबिवली येथील सुयोग मंगल कार्यालय येथे यशस्वीरित्या सादर झाले.
संगीतकार सुखदा भावे-दाबके यांच्या संकल्पना, लेखन आणि सुरेल संगीतामधून जन्माला आलेली ही मैफल सहा ऋतूंच्या पार्श्वभूमीवर निसर्ग आणि भावना यांच्यातील सुंदर प्रेमकहाणी उलगडते. ऋतुचक्रांमधील बदलत्या भावनांचा सुरेल आणि संवेदनशील अनुभव मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या.
या कार्यक्रमात गायिका केतकी भावे-जोशी आणि गायक अभिषेक नलावडे यांनी आपल्या सुमधुर आवाजातून भावना आणि निसर्गाचे सुरेल दर्शन घडवले, तर सौरभ सोहोनी यांनी निवेदकाच्या भूमिकेतून निसर्ग-भावनांच्या प्रेमकथेची प्रभावी मांडणी केली. या मैफिलीत कविवर्य मंगेश पाडगावकर, कवयित्री शांताबाई शेळके यांच्यासह नवकवी विक्रांत देशमुख, पराग दाबके आणि सुखदा भावे-दाबके यांच्या गीतांचा समावेश होता.
कार्यक्रमानंतर मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ‘निसर्गायन’चे आणखी प्रयोग लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सुखदा भावे-दाबके यांनी दिली. नव्या संकल्पना आणि दर्जेदार गीत-संगीत रसिकांसमोर आणण्यासाठी शुभसूर क्रिएशन्स सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बहुआयामी सादरीकरण
या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक गाणे आणि निवेदनाशी सुसंगत एलईडी स्क्रीनवरील आकर्षक दृश्यरचना आणि ऋतूनुसार प्रेक्षागृहात हलका सुगंध फवारून तयार केलेले वातावरण. संपूर्ण व्हिज्युअल्सची निर्मिती पराग दाबके यांनी केली, तर सुगंधांची रचना आशिष वैद्य यांनी केली होती. या बहुआयामी सादरीकरणामुळे रसिक पूर्णपणे मैफलीशी एकरूप झाल्याचे दिसून आले.
