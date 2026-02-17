आरटीईसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)अंतर्गत करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, १७ फेब्रुवारी ते १० मार्चपर्यंत पालकांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरता येणार आहेत. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले असून, पालकांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांना अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन विद्यार्थ्याची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे व शाळांची पसंती नोंदवावी लागणार आहे. अर्ज प्रक्रियेनंतर संगणकीय सोडतीद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
