दैनंदिन बाजार सुरू तरी सानपाड्यात फेरीवाले जैसे थे
पदपथ मोकळे करण्यासाठी रेलिंग; स्टेशन परिसरात वाढली वाहतूक कोंडी
नेरूळ, ता. १७ (बातमीदार) : सानपाडा सेक्टर ४ येथे नवी मुंबई महापालिकेने दैनंदिन बाजार सुरू करून नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना ओटे वाटप केले असले तरी सेक्टर-३ परिसरातील पदपथावरील अनधिकृत व्यवसाय कमी झालेला नाही. पदपथ मोकळे करण्यासाठी रेलिंग बसविण्यात आले असूनही काही फेरीवाले त्याच ठिकाणी व्यवसाय करीत आहेत, तर अनेकांनी रेल्वे स्थानकाजवळील पार्किंग व स्टेशनसमोरील जागा व्यापली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पायी चालणे अवघड होत असून, वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली आहे.
महापालिकेने टपऱ्यांवर कारवाई करून पदपथ मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र फेरीवाल्यांचे स्थलांतर पूर्णपणे झालेले नाही. दैनंदिन बाजारात सुविधा उपलब्ध असूनही काही जण पदपथावरच व्यवसाय करीत असल्याचे चित्र आहे.
अंमलबजावणीचा अभाव ठरतोय मुख्य अडथळा
दैनंदिन बाजार उभारण्यामागचा उद्देश फेरीवाल्यांना नियोजित जागा देऊन पदपथ मोकळे करणे हा होता. मात्र सातत्यपूर्ण कारवाई आणि नियंत्रणाचा अभाव असल्याने फेरीवाले पुन्हा जुन्याच ठिकाणी व्यवसाय करू लागले आहेत. परिणामी नागरिकांना वाहतूक कोंडी, पार्किंगची अडचण आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, बाजाराची संकल्पना अपुरी ठरत आहे.
