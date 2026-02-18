डायबेटिक फूट क्लिनिकची सुरुवात
विरार (बातमीदार) : मिरा रोड येथील वोक्हार्ट रुग्णालयात डायबेटिक फूट विभागाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या विभागात लवकरच निदान, समन्वित उपचार आणि पाय वाचवण्यासाठी आधुनिक उपचार पद्धती एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
डायबेटिक फूट म्हणजे मधुमेहात पायाला होणारा संसर्ग. भारतात या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. याबाबत वेळीच योग्य उपचार मिळाल्यास भविष्यातील गंभीर परिणाम टाळता येतात. त्यामुळे डायबेटिक फूट विभाग महत्त्वाचा असतो. वोक्हार्ट रुग्णालयातील या विभागाचे नेतृत्त्व डॉ. वसीम शेख (एमबीबीएस, डीएनबी, जनरल सर्जरी) हे करणार आहेत. डायबेटिक फूटसंदर्भात त्यांना दांडगा अनुभव आहे. या विभागात मल्टिडिसिप्लिनरी आणि एंडो-फर्स्ट पद्धतीचा अवलंब केला सजाणार असून, शस्त्रक्रिया, व्हॅस्क्युलर, न्यूरोलॉजी आणि वाउंड केअर तज्ज्ञ एकत्रितपणे रुग्णांवर उपचार करणार आहेत. याबाबत वोक्हार्ट रुग्णालयाचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी सुशील कुमार यांनी सांगितले की, डायबेटिक फूट ही आज मधुमेही रुग्णांमध्ये वाढत चालणारा मोठा विकार आहे. या विशेष विभागाद्वारे आम्ही लवकर तपासणी, वेळेवर उपचार आणि नियोजित व्यवस्थापनावर भर देऊन गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.