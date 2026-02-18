जव्हारच्या कलाकारांची सिन्नरमध्ये दमदार हजेरी
आदिवासी संस्कृतीचा जल्लोष; जव्हारच्या कलाकारांचे सिन्नरमध्ये दमदार सादरीकरण
जव्हार, ता. १८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे १६ व १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित दोनदिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवात जव्हार तालुक्यातील लोककलाकारांनी सिन्नरमध्ये दमदार सादरीकरण करत, आपल्या परंपरेचा अभिमानाने जागर केला.
सिन्नर येथील लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे सभागृहमधील महाकवी वामनदादा कर्डक रंगमंच येथे या महोत्सवाची सुरुवात झाली होती. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आदिवासी परंपरेतील ढाक वादन आणि पारंपरिक गायनाने वातावरण भारावून गेले. मोहन दखणे यांच्यासह पंडित किनर, सोमा किनर, भाऊ बांबरे, महादू दखणे, शंकर भोरे, धाकल किनर आदी कलाकारांनी आदिवासी देव-देवतांना, निसर्गदेवतेला व कनसरी मातेला वंदन करत सादरीकरणास प्रारंभ केला. या वेळी सुरेल स्वर आणि ढोल-ताशांच्या निनादाने सभागृह दुमदुमून गेले.
बोहाड्याच्या सादरीकरणात नरसिंह आणि महिसासूर यासारख्या देव-दैवतांचे मुखवटे धारण करून कलाकारांनी लोकपरंपरेचे जिवंत दर्शन घडवले. रंगमंचावरील देखावे, आकर्षक वेशभूषा आणि जोशपूर्ण अभिनयामुळे प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. या महोत्सवाचे नियोजन ॲड. संजय रानडा आणि राजन वैद्य यांनी केले होते. दोन दिवस चाललेल्या या महोत्सवात आपटाळे गावातील लोककलाकारांचा लक्षणीय सहभाग राहिला. त्यांच्या प्रभावी सादरीकरणामुळे सिन्नरमध्ये आदिवासी संस्कृतीचा उत्सव अक्षरशः रंगला असून, जव्हारच्या कलावंतांनी आपल्या परंपरेचा ठसा उमटवला आहे.
तारपा नृत्याने मने जिंकली
रुईचामाथा येथील आदिवासी महिला कलाकारांनी सादर केलेल्या तारपा नृत्याने प्रेक्षकांची विशेष दाद मिळवली. एकात्मता आणि सामूहिकतेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या नृत्यातून आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले अतूट नाते प्रभावीपणे अधोरेखित झाले. तारपा वादनाचे सांस्कृतिक महत्त्वही या वेळी उलगडून सांगण्यात आले. आपटाळे येथील ढोल पथकानेही जोशपूर्ण सादरीकरण करत महोत्सवाची रंगत वाढवली. महादू सोरे, सोमा किनर, भाऊ बांबरे, मोहन देखणे, विलास किनर, संजय किनर, ढवळ भोरे, पंडित किनर, शंकर बांबरे, ढवळ किनर, रमेश किनर आदी कलाकारांनी ढोलवादन आणि पारंपरिक नृत्याच्या तालावर उपस्थितांची मने जिंकली.
जव्हार : सिन्नर येथे जव्हारमधील आदिवासी परंपरा तथा संस्कृती सादर करण्यात आली.
