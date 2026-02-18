काळा घोडा कला महोत्सवात महिला बचत गटांची ८.५४ लाखांची भरारी
नऊ दिवसांत विक्रीचा नवा विक्रम; प्रथमच तृतीयपंथी बचत गटाचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईची सांस्कृतिक ओळख असलेल्या काळा घोडा कला महोत्सव २०२६मध्ये यंदा कलेसोबत सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचाही आदर्श पाहायला मिळाला. बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या पुढाकारातून सहभागी झालेल्या १८ नोंदणीकृत महिला बचत गटांनी अवघ्या नऊ दिवसांत साडेआठ लाख रुपयांच्या साहित्याची विक्री करून स्वयंरोजगाराच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच तृतीयपंथी बचत गटाने या महोत्सवात सहभाग नोंदवला.
३१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजित या महोत्सवाला देश-विदेशातील लाखो पर्यटकांनी भेट दिली. या संधीचा लाभ घेत महापालिकेने महिला व तृतीयपंथी सदस्यांनी तयार केलेल्या हस्तकला वस्तू, घरगुती खाद्यपदार्थ आणि विविध उपयोगी साहित्याच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. मुंबईकरांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना ब्रँडिंग, बाजारपेठेचा अनुभव आणि नव्या ग्राहकांशी थेट संवादाची संधी मिळाली. या उपक्रमातून एकूण आठ लाख ५४ हजार रुपयांची उलाढाल झाली असल्याची माहिती संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर यांनी दिली.
महिला बचत गटांना प्रशिक्षणाबरोबरच हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास महापालिका कटिबद्ध असून, जागतिक दर्जाच्या व्यासपीठावर मिळालेला हा प्रतिसाद त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनातील महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये
सहभागी गट : १८ नोंदणीकृत महिला बचत गट
विशेष सहभाग : प्रथमच तृतीयपंथी बचत गटाचा समावेश
एकूण विक्री : ८,५४,०००
कालावधी : ३१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी २०२६
उत्पादने : हस्तकला वस्तू, घरगुती खाद्यपदार्थ, विविध उपयुक्त साहित्य
उद्देश : आर्थिक सक्षमीकरण, ब्रँडिंग व बाजारपेठेचा अनुभव
