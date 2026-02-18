डिलिव्हरीच्या पैशांवरून वाद
डिलिव्हरीच्या पैशांवरून वाद
तरुणाला घरात घुसून मारहाण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : ऑनलाइन ऑर्डरच्या पैशांवरून झालेल्या वादातून डिलिव्हरी बॉय आणि त्याच्या साथीदारांनी एका तरुणाला घरात घुसून मारहाण केली आहे. तसेच त्या तरुणाच्या घराचीही तोडफोड केल्याची घटना घोडबंदर रोड परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
ठाण्याच्या घोडबंदर रोडवरील आनंदनगर येथील रोहन भानुशाली (वय २५) यांनी याबाबत तक्रार दिली आहे. भानुशाली हे वागळे इस्टेट येथील एका हॉटेलमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करतात. १६ फेब्रुवारीला सायंकाळी भानुशाली यांनी खाद्यपदार्थांची ऑनलाइन ऑर्डर दिली होती. डिलिव्हरीसाठी आलेल्या प्रमोद जाधव याला ३२७ रुपयांचे बिल देण्यासाठी ५०० रुपयांची नोट दिल्यानंतर सुट्ट्या पैशांवरून दोघांमध्ये वाद झाला. उर्वरित रक्कम ऑनलाइन देण्याबाबत सांगितल्यावर डिलिव्हरी बॉयने शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे. काही वेळाने संबंधित डिलिव्हरी बॉय सहा जणांना घेऊन पुन्हा भानुशाली यांच्या घरी आला आणि त्यांना मारहाण केली. तसेच घरातील खुर्ची फेकून मारत सामानाची तोडफोड केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
ही घटना इमारतीच्या लॉबीपर्यंत सुरू राहिली असून, मित्रांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडविल्याचे सांगितले.
याप्रकरणी प्रमोद जाधव आणि त्याचे साथीदार साईनाथ जाधव, संदीप राजभर, ऋषी गिरी, रामानंद भोईर व इतर दोघांविरोधात कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
