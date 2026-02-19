एस. टी. प्रवाशांसाठी मोबिलिटी कार्ड बंधनकारक
एसटी प्रवाशांसाठी मोबिलिटी कार्ड बंधनकारक
कासा, ता. १९ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)मधून प्रवास करणाऱ्या सवलतधारी तसेच विनासवलतधारी प्रवाशांसाठी ‘रुपे ऑन द गो-एनसीएमसी’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत वाहतूक खाते, मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई यांनी परिपत्रक जारी केले आहे.
सध्या एसटी महामंडळामध्ये विविध सवलतीचे पास हस्तलिखित पद्धतीने दिले जातात. शासन निर्णयानुसार सवलतधारी प्रवाशांसाठी वार्षिक तसेच प्रति प्रवास किलोमीटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. ही सवलत व्यवस्था अधिक पारदर्शक, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी आता डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. एसटी महामंडळाच्या ईटीआयएम-ओआरएस प्रकल्पाच्या फेस-व्ही अंतर्गत हे ‘रुपे ऑन द गो-एनसीएमसी’ कार्ड सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास ७ मे २०२५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. हे कार्ड एबिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक यांच्या सहकार्याने प्रवाशांना वितरित करण्यात येणार आहे.
या कार्डची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे, हे कार्ड वैयक्तिक असून, त्यावर प्रवाशाचे नाव व छायाचित्र असणार आहे. हे कार्ड अहस्तांतरणीय असल्याने दुसऱ्या व्यक्तीला वापरता येणार नाही. विद्यार्थी, इतर सवलतधारी तसेच विनासवलतधारी प्रवाशांसाठी लागू असेल. कार्डमध्ये ऑनलाइन वॉलेट व ऑफलाइन वॉलेट या दोन्ही सुविधा असतील. तसेच सर्व प्रकारच्या सवलतीच्या व विनासवलतीच्या तिकिटांसाठी वापर शक्य असेल.
गैरवापर रोखण्यास मदत
महत्त्वाचे म्हणजे, एसटी प्रवासांसाठी सवलतीचे तिकीट काढताना एनसीएमसी कार्ड वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना एकाच कार्डद्वारे तिकीट काढण्याची सोयीसुविधा मिळणार असून, सवलतींचा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाची तिकीट प्रणाली अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
डहाणू एसटी आगार येथे या सुविधेअंतर्गत डिजिटल कार्ड मिळण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. प्रवाशांनी आवश्यक माहितीसाठी आगाराशी संपर्क साधावा.
- चेतन देवधर, आगारप्रमुख,
