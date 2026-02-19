छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शाळेत उत्साहात साजरी
पालिका शाळेत शिवजयंती उत्साहात साजरी
ठाणे, ता. १९ (बातमीदार) : ठाणे महापालिका शाळा क्रमांक सात इंग्रजी माध्यम येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पारंपारिक पोशाखात हजर राहून सर्वांचेच लक्ष वेधले.
कार्यक्रमाची सुरुवात महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून झाली. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांनी भाग घेऊन आपल्या कौशल्याचा परिचय दिला. यावेळी स्थानिक नगरसेवक सुधीर कोकाटे उपस्थित होते त्यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रोत्साहन करत त्यांचे कौतुक केले. कार्यक्रमात महाराजांच्या शौर्य आणि नेतृत्व गुणांवर प्रकाश टाकण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी विविध नाटके, गाणी आणि नृत्याद्वारे मराठा साम्राज्याच्या गौरवशाली इतिहासाचे सजीव दर्शन घडवले. कार्यक्रमाचे आयोजन शाळेच्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी मिळून केले, यामुळे उत्सव अधिक रंगतदार बनला.