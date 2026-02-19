महापालिका मुख्यालयात छत्रपती शिवरायांना प्रतिमापूजनातून मानवंदना
महापालिका मुख्यालयात छत्रपती शिवरायांना मानवंदना
नेरूळ, ता. १९(बातमीदार) ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील ॲम्फिथिएटर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला महापौर सुजाता पाटील यांच्या हस्ते पुष्पमालिका अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. यासोबतच राजमाता जिजाऊ सभागृहाच्या प्रवेशव्दाराजवळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या पुतळ्यालाही महापौरांच्या हस्ते पुष्पमालिका अर्पण करण्यात आली.
याप्रसंगी उपमहापौर दशरथ भगत, आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार व डॉ. राहुल गेठे, शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, प्रशासन विभागाचे उपायुक्त किसनराव पलांडे, परिमंडळ १ विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ पोटरे, मालमत्ताकर विभागाचे उपायुक्त डॉ.अमोल पालवे, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ.अजय गडदे, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे, सहाय्यक आयुक्त अनुराधा बाबर आणि इतर अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
