गोकुळधाम पतसंस्थेची भावांजली
गोकुळधाम पतसंस्थेची अर्जुन लोके यांना आदरांजली
शिवडी, ता. १९ (बातमीदार) : गोरेगाव पूर्व येथील गोकुळधाम वसाहतीतील सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन तातू लोके यांचे रविवारी (ता. ८) निधन झाले. गोरेगाव पूर्व येथील वसाहतीत गोकुळधाम पतसंस्थेच्या रूपाने सहकारी चळवळ राबविण्यात पुढाकार घेणारे अर्जुन लोके यांना मंगळवारी (ता. १७) गोकुळधाम पतसंस्थेच्या वतीने आदरांजली वाहण्यात आली. या वेळी त्यांच्या कार्याला उजाळा देण्यात आला.
पतसंस्थेचे अध्यक्ष काशिनाथ माटल म्हणाले, की अर्जुन लोके यांनी आपल्या तळमळीच्या सामाजिक कामातून, मग राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सेक्रेटरीपद असेल, डॉ. शिरोडकर विद्यालयासंबंधित क्षत्रिय मराठा महासंघाचे अध्यक्षपद असेल किंवा अनेक संस्था संघटना असतील येथे असामान्य व्यक्तिमत्त्व घडवले. असे असले तरी ते नेहमीच सामान्य जीवन जगले, म्हणूनच ते अनंतकाळ लोकांच्या स्मरणात राहतील. या वेळी उपाध्यक्ष अनंत शिंदे, संचालक गोविंद आजगावकर, लक्ष्मण भेलसेकर, नागेश भांडे, आदिती परब यांची श्रद्धांजली वाहणारी भाषणे झाली. तर पतसंस्थेच्या व्यवस्थापक जया चव्हाण, संस्थेचे सेक्रेटरी श्रीपाद दिवेकर, खजिनदार शिवाजी खरात यांनीही अर्जुन लोके यांना आदरांजली वाहिली.
