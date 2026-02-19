''बँजो.. सूर ताल आयुष्याचे'' या पुस्तकाचे प्रकाशन
शिवडीत ‘बँजो’ पुस्तकाचे प्रकाशन
शिवडी (बातमीदार) : ‘आम्ही वडाळा पूर्वकर’ संस्थेच्या आठव्या वर्धापनदिनानिमित्त जीवनगौरव पुरस्कार तसेच समाजरत्न पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी फणसेकर लिखित ‘बँजो’ या वादक कलाकार यांच्या आयुष्यावरील महाराष्ट्रातील पहिल्या पुस्तकाचे प्रकाशन पार पडले. वडाळाच्या वी. जे. टी. आय. महाविद्यालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात चित्रपट श्रुष्टितील जेष्ठ बँजो वादक संगीतकार युसुफ दरबार, जेष्ठ कच्ची बाजा सम्राट इब्राहिम दाऊद, डॉ. मेखला नाईक, सामाजिक कार्यकर्त्यां असुंता डिसोझा, हेमलता सदाशिवम, फादर ब्रास्टीन, जेष्ठ क्रीडा प्रशिक्षक प्रणिल आचरेकर, शिक्षिका मिताली तांबे, साहित्यिका वर्षां भाबल, गिरगावचा राजा गणेश उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश कनावजे, शिक्षक कृष्णाजी कोल्हे, ज्येष्ठ शिवसैनिक शिवाजी गावडे, संगीतकार राजेश चिखलकर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती.
