आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन
मुंबई, ता. १९ ः आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके स्मारक समितीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुष्पहार अर्पण करून मानवंदना देण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष श्रीराम देवधर, कार्याध्यक्ष राज सराफ, कार्यवाह जयेंद्र सराफ, खजिनदार अनघा बेडेकर, भूषण शितूत, मंदार बेडेकर, पल्लवी सप्रे, नकुल गोलवणकर, नितीन आंबर्डेकर, धनेश कानेटकर, संतोष पालेकर, आदित्य फडके हे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचीही दरवर्षीप्रमाणे उपस्थिती होती.
या वेळी श्रीराम देवधर यांनी आद्य क्रांतिवीरांचे गुरू लहुजी साळवे यांचा विशेष उल्लेख करून त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्तही मानवंदना अर्पण केली. कार्याध्यक्ष राज सराफ यांनी आपल्या देशात, विशेषतः मुंबईत वाढत असलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर भाष्य करत नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. अनघा बेडेकर यांनी समितीमार्फत समाजसेवेसाठी एक रुग्णवाहिका खरेदी करण्याची घोषणा केली. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.
