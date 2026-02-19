वाशीतील एकमेव डॉग पार्कची दुरवस्था
वाशीतील एकमेव डॉग पार्कची दुरवस्था
तुटलेली उपकरणे, अस्वच्छता आणि गंजलेल्या संरचनांमुळे पाळीव प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न
तुर्भे, ता. १९ : नवी मुंबई महापालिकाने लाखो रुपये खर्च करून वाशी येथे उभारलेले शहरातील एकमेव डॉग पार्क सध्या दुरवस्थेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पाळीव कुत्र्यांच्या व्यायाम व प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेली उपकरणे मोडकळीस आली असून, लोखंडी संरचनांना गंज लागला आहे. लाकडी फळ्या तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने खेळताना प्राण्यांना दुखापत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. उद्यानातील कचरा कुंड्या अनेक दिवस साफ न केल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. देखभालीअभावी हे उद्यान नावापुरतेच उरल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू पाटील यांनी प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती व नियमित देखभाल सुरू करावी अन्यथा प्राणीप्रेमींसह महापालिका कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेची भूमिका काय असणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

प्राण्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
डॉग पार्कमधील मोडकळीस आलेली साधने केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नसून पाळीव प्राण्यांच्या जीविताशी संबंधित बाब बनली आहे. व्यायामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रॅम्प, रिंग व अडथळ्यांवरील गंज आणि तुटलेले भाग यामुळे गंभीर जखमा होण्याची शक्यता आहे. शहरात पाळीव प्राण्यांसाठी उपलब्ध असलेली ही एकमेव सुविधा धोकादायक ठरत असल्याने तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी प्राणीप्रेमींकडून जोर धरत आहे.

आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने एका आठवड्यात ठोस उपाययोजना न केल्यास नवी मुंबईतील डॉग ओनर्स आणि प्राणीप्रेमी एकत्र येत आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाकडून तातडीने पाहणी करून दुरुस्ती व स्वच्छता मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.