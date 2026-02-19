बविआच्या वतीने शिवप्रतिमा पूजनाला शिवप्रेमींचा उत्साह
वसई, ता. १९ (बातमीदार ) : वसई पश्चिम बहुजन विकास आघाडी मानव मंदिर कार्यालय येथे गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ३९६ वी जयंती साजरी करण्यात आली. या वेळी माजी महापौर नारायण मानकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून, महाराजांना अभिवादन करण्यात आले.
या कार्यक्रमावेळी महाराजांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला. या वेळी परिसरात उत्साहाचे वातावरण पाहण्यास मिळाले. या कार्यक्रमाला माजी महापौर मानकर यांच्यासह माजी उपमहापौर प्रकाश रॉड्रिग्ज, स्थायी समितीचे माजी सभापती संदेश जाधव, माजी सभापती उमा पाटील, नगरसेवक चंद्रशेखर धुरी, अजय रॉड्रिग्ज, कल्पेश मानकर, नगरसेविका पुष्पा जाधव, प्रमिला पाटील, सुवर्णा पाटील, बविआ कार्यालय समन्वयक व माजी नगरसेवक विजय वर्तक, सचिन घरत, हेमंत परडवा, रवींद्र मांजरेकर, माजी नरसेविका माया तळेकर, मीना अडसूळ, स्नेहल वेदक, बहुजन विकास आघाडी आयटीसेल उपाध्यक्ष दीपक नाईक, सुनील सरवय्या, मनोज शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण नलावडे, जेष्ठ नागरिक संघाचे सतीश अडसूळ, सागर डिसिल्व्हा, प्रदीप विचारे, हाजी पटेल, राजू हरचेकर, फरजाना खान, संजय अच्छीपालिया, सजू होणखांडे, अक्षय वधानी, आर्यन पटेल आणि वरुण अच्छीपालिया यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि युवा विकास आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वसई : छत्रपती शिवाजी महाराजांना माजी महापौर नारायण मानकर यांनी पुष्पहार अर्पण केला.
