उलवेच्या शगुन चौकात नियमांची पायमल्ली
उलवेच्या शगुन चौकात नियमांची पायमल्ली
सिग्नल आहे पण शिस्त नाही!
वाहतूक पोलिसांचा अभाव; सिग्नल तोडणाऱ्यांवर कारवाईची नागरिकांची मागणी
उलवे, ता. १९ (बातमीदार) : उलवे नोडमधील शगुन चौक येथे वाहतूक सिग्नल कार्यरत असतानाही वाहनचालकांकडून सर्रास नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. लाल सिग्नल असतानाही दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहने बेधडकपणे चौक ओलांडत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. हा चौक परिसरातील सोसायट्या, बाजारपेठ, शाळा व सार्वजनिक वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असल्यामुळे येथे दिवसभर मोठी वर्दळ असते. विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी वाहतूक कोंडी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
याशिवाय काही वाहनचालक चुकीच्या दिशेने वाहन चालवत असल्याने पादचाऱ्यांसह इतर वाहनधारकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. चौकात वाहतूक पोलीस किंवा वार्डनची नियमित उपस्थिती नसल्यामुळे नियमभंग करणाऱ्यांवर कोणतीही भीती उरलेली नाही. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रणाचा पूर्णपणे फज्जा उडत आहे.
स्थानिक रहिवाशांनी या ठिकाणी कायमस्वरूपी वाहतूक पोलीस नेमावेत, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे सिग्नल तोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी तसेच ‘नो एन्ट्री’चे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
चौकट
अपघाताचा धोका
शगुन चौकातील सिग्नल असूनही वाहनचालकांकडून सर्रास नियमभंग होत आहे. वाहतूक पोलिसांचा अभाव, चुकीच्या दिशेने होणारी वाहतूक आणि सिग्नल तोडण्याच्या प्रकारामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. तातडीने कडक अंमलबजावणीची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.