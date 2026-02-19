वीज समस्यांवर उपाययोजनांचा आराखडा तयार
उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये वाढत्या वीजबिलांचा प्रश्न, स्मार्ट मीटरवरील तक्रारी आणि वारंवार होणाऱ्या शटडाउनमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आमदार कुमार आयलानी यांनी पुढाकार घेत थेट व्यापारी प्रतिनिधी आणि महावितरण अधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक घेतली. नागरिकांच्या अडचणी केवळ ऐकून न घेता त्यावर ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी आमदारांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या. सामान्य माणूस आपल्या तक्रारीसह तुमच्याकडे येतो, तेव्हा त्याचा सन्मान राखून त्याचे म्हणणे ऐका, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सज्जड इशाराही दिला.
उल्हासनगर येथील जनसंपर्क कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शहरातील विविध वीज समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नव्या स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव बिलिंग येत असल्याच्या तक्रारींना प्राधान्याने सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले. २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्येक कार्यालयात स्मार्ट मीटर समस्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे महावितरणकडून जाहीर करण्यात आले. तसेच वाढीव बिल आणि मागील बिलांची प्रत जोडून आमदार कार्यालयात तक्रार करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
नियमित शटडाउनबाबत उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली असता, काही ठिकाणी पालिकेच्या कामांमुळे अडथळे निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा काळात अनावश्यक शटडाउन टाळण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. हिराघाट परिसरातील भूमिगत वाहिन्या टाकताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची व्यापाऱ्यांनी तक्रार केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून काम दुरुस्त केल्याचे सांगितले.
आमदारांचे निर्देश
म्हारळ सबस्टेशन सुरू करणे, प्रमुख बाजारपेठांतील वाहिन्या भूमिगत करणे, ओव्हरहेड तारा हटवणे, खराब वाहिन्या दुरुस्त करणे; तसेच काही परिसरात मल्टीमीटर बॉक्स बसविण्याबाबतही आमदारांनी निर्देश दिले. बैठकीत महावितरणकडून जनजागृतीसाठी माहितीपत्रकही प्रसिद्ध करण्यात आले. नागरिकांच्या वीज समस्यांवर ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
