९० फूट रस्त्यावर थरारक अपघात
९० फूट रस्त्यावर थरारक अपघात
आंबिवलीत कार रस्त्याखाली कोसळली, मोठी दुर्घटना टळली
टिटवाळा, ता. १९ (वार्ताहर) : टिटवाळा-आंबिवली परिसरातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ९० फूट रस्त्यावर आज सकाळी एक थरारक अपघात घडला. कल्याणच्या दिशेने जाणारी एक भरधाव कार अचानक नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याखालील खोल भागात जाऊन अडकली. सुदैवाने, या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारचा वेग अधिक असल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले. गाडी थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उतारावर घसरली. सुदैवाने, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका मोठ्या झाडाजवळ गाडी अडकली. कारचा मागील भाग हवेत लोंबकळत राहिल्याने चित्र अधिकच भीषण दिसत होते. चालकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे कार झाडाला जोरात धडकली नाही अन्यथा मोठा अनर्थ ओढवला असता.
अपघात होताच परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी आणि दुचाकीस्वारांनी मदतीसाठी धाव घेतली. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती. कार खोल भागात अडकल्याने ती बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या क्रेनची मदत घ्यावी लागली. या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. ९० फूट रस्ता रुंद असला तरी येथे अनेक समस्या आहेत. रस्त्याच्या कडेला कठडे किंवा सुरक्षा भिंत नसल्याने वाहने थेट खाली कोसळण्याचा धोका आहे.
अपुरी प्रकाशयोजना
रात्रीच्या वेळी या मार्गावर अंधाराचे साम्राज्य असल्याने वाहनचालकांना अंदाज येत नाही. ग्रामीण भागातील प्रमुख मार्ग असूनही येथे वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई होत नाही. ९० फूट रस्ता हा टिटवाळा आणि कल्याणला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, सुरक्षेच्या बाबतीत होणारे दुर्लक्ष प्रवाशांच्या जीवावर बेतू शकते, हे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने सुरक्षा रक्षक बसवावेत, अशी मागणी होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.