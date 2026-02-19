मुंबईच्या चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉकटॉवर उभारणार
मुंबईच्या चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर
महापौर रितू तावडे यांची सूचना; अर्थसंकल्पात होणार तरतूद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः मुंबईत प्रवेश करताना पर्यटकांना मुंबईची एक वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी मुंबईतील चारही प्रवेशद्वारांवर भव्य प्रवेशद्वार व क्लॅाक टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे.
मुंबईत भव्य प्रवेशद्वार व क्लॉक टॉवर उभारण्यात यावेत, अशी सूचना महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईला दररोज लाखो पर्यटक भेट देतात. मुंबईत प्रवेश करताना पर्यटकांना मुंबईची एक वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी मुंबईतील चारही प्रवेशद्वारांवर भव्य प्रवेशद्वार व क्लॉक टॉवर उभारण्याची तरतूद यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, अशी मागणी महापौर रितू तावडे यांनी एका पत्राद्वारे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
पूर्व द्रुतगती महामार्ग, मुलुंड चेकनाका, मुलुंड- ऐरोली मार्ग, वाशी- मानखुर्द मार्ग, पश्चिम द्रुतगती मार्ग दहिसर चेक नाका येथे सौंदर्यीकरण, सुशोभीकरण व क्लॉक टॉवर उभारण्यात यावा. जेणेकरून जागतिक स्तरावर मुंबईची ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास महापौर तावडे यांनी पालिका आयुक्त गगराणी यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.
