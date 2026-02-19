बोईसरात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्साहात
बोईसर, ता. १९ (वार्ताहर) : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बोईसर परिसर भगवेमय झाले होते. विविध सामाजिक संस्था, मंडळे व स्थानिक संघटनांच्या वतीने दिवसभर मिरवणुका, सांस्कृतिक कार्यक्रम व व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले. हजारो महिला, पुरुष, तरुण व विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाल्याने शहरात उत्साहाचे वातावरण होते.
सर्कस मैदान, खेरापाडा येथील बिरसा मुंडा मैदान, मधुर हॉटेल चौक, रेल्वे स्थानक परिसर, त्रिवेदी कंपाऊंड, टाटा हाऊसिंग, ओसवाल वंडर सिटी, सरावली तसेच पास्थळ येथे सकल मराठा समाज, शिवशंभू प्रतिष्ठान, टाटा टाऊनशिप व इतर स्थानिक संस्थांतर्फे विविध कार्यक्रम पार पडले. पहाटे चार वाजता शिरगाव येथील किल्ल्यावरून शिवज्योत आणून महाराजांच्या पुतळ्याचे व प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. संध्याकाळी शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. भगवे फेटे परिधान केलेल्या नागरिकांनी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून सोडला. मिरवणुकीत लेझीम, दांडपट्टा, तलवारबाजी तसेच मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. सर्कस मैदानात शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आणि विद्यार्थ्यांसाठी किल्ले बांधणी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. सर्कस ग्राउंड येथे आयोजित व्याख्यानात वक्ते नितीन बानुगडे पाटील यांनी आपल्या ओजस्वी शैलीत शिवचरित्र मांडत उपस्थितांना प्रेरित केले. रात्री उशिरापर्यंत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी जयंती उत्साहात साजरी झाली.
