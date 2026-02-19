विकास कामांवरून भाजपकडून प्रताप सरनाईक लक्ष्य
महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती
भाईंदर, ता. १९ (बातमीदार)ः मिरा-भाईंदर शहरात बांधण्यात आलेली विविध समाज भवने, आरक्षणात करण्यात आलेले बदल यावरून भाजपने परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना बुधवारी (ता. १८) झालेल्या महासभेत जोरदार लक्ष्य केले. या सर्व कामांची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रताप सरनाईक व भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यातील वाद उफाळून आलेला दिसला. त्याचे पडसाद गुरुवारी (ता. १९) झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत दिसून आले. प्रताप सरनाईक यांनी शहरात विविध समाजांसाठी समाजभवन बांधण्याचे जाहीर केले. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली, तर काहींची कामे सुरू आहेत. याशिवाय सरनाईक यांच्या पाठ्यपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या मूलभूत सोयीसुविधा निधीतून शहरात अनेक ठिकाणी विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यासाठी आरक्षणांमध्ये बदलही करण्यात आले. यावरून भाजपने महासभेत सरनाईक यांचे नाव न घेता त्यांना जोरदार लक्ष्य केले. या सर्व प्रकरणांत मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात यावी. या समितीत उपमहापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, गटनेते यांचा समावेश करण्यात यावा, असा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.
समाजभवनाचा वापर कोणासाठी?
शहरात बांधण्यात येत असलेल्या विविध समाजभवनांचा वापर नेमका कोणासाठी होणार आहे? त्या समाजभवनात विशिष्ट समाजाचेच लोक जाऊ शकणार आहेत की ती सर्वांसाठी खुली असणार आहेत, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी आक्रमक भूमिका भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत, नगरसेवक दिनेश जैन, अनिल भोसले यांनी घेतली. त्यावर शहर अभियंता दीपक खांबीत यांनी ही समाजभवनाने कोणत्याही विशिष्ट समाजासाठी नसून ती सर्वांसाठी खुली असणार आहेत, असे स्पष्टीकरण केले. याबाबत काही जणांकडून लोकांची दिशाभूल करण्यात येत असून प्रशासनाने ही समाजभवने सर्वांसाठी असल्याचा खुलासा प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली.
बेकायदा बदल केल्याचा आरोप
शहरात विविध आरक्षणात बांधण्यात येत असलेले तरण तलाव, ट्राफिक पार्क अशी विविध विकासकामे आरक्षणात बेकायदा बदल करून त्याचप्रमाणे या बदलांना राज्य सरकारची मान्यता मिळाली नसताना करण्यात आली आहेत, असा आरोप भाजपकडून महासभेत करण्यात आला. बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाच्या खर्चात झालेल्या वाढीवरही भाजप नगरसेवकांकडून बोट ठेवण्यात आले.
राज्यातील महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून मिरा-भाईंदरमधील विविध विकसकांसाठी ३,००० कोटी रुपये आणले. सरकारचे सर्व नियम, ध्येय धोरणे यांच्या चौकटीत राहून व पारदर्शकता पाळूनच सर्व विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे चौकशीतून काहीच हाती लागणार नाही; मात्र आपण केलेल्या विकासकामांच्या दहशतीचा सामना मात्र भाजपला नेहमीच करावा लागेल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
