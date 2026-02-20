बंडखोरांवर कारवाई झाली पाहिजे - मीनाक्षी शिंदे
युतीधर्म न पाळणाऱ्या
बंडखोरांवर कारवाई करा ः मीनाक्षी शिंदे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : पालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी भूमिका घेत, युतीधर्म न पाळता बंडखोरी करून ५७ जणांनी यापूर्वी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली होती. त्यांच्यावर सहा वर्षांचे निलंबन करण्यात आले होते. तशीच कारवाई यंदाच्या पार पडलेल्या निवडणुकीत बंडखोरी केलेल्यांवर करण्यात यावी अशी मागणी शिंदे सेनेच्या महिला आघाडी प्रमुख तसेच नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. तसेच अशा व्यक्तींना कोणत्याही पदावर सामावून घेतले जाणार नसल्याचेदेखील त्यांनी स्पष्ट करीत बंडखोरांचा त्यांनी चांगलाच समाचार शुक्रवारी (ता. २०) घेतला.
ठाणे महापालिकेवर चार वर्षे प्रशासकीय राजवट असल्याने लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष काम करता आले नाही. मात्र, नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक उत्साही असून, याच महिन्यापासून कामांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्या सर्व नगरसेवकांचे पत्रव्यवहार सुरू झाले असून, प्रलंबित कामे लवकरच मार्गी लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
अनेक ज्येष्ठ नगरसेवक पुन्हा निवडून आले असून, काही प्रभागांमध्ये अनेक वर्षे काम करणारे कार्यकर्ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. रस्त्यांची कामे, भटक्या श्वानांच्या तक्रारी यांसारखे विषय या महासभेत न येता पुढील महासभेत चर्चेला येतील. चार वर्षांत रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड
महासभा तहकूब झाली असली तरी पुढील महासभेत स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची नावे जाहीर केली जातील. त्यानंतर समिती सभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
