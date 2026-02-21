सावरकरनगरात पाणीप्रश्न चिघळला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : सावरकर नगर म्हाडा वसाहतीतील पाणीटंचाईचा प्रश्न चिघळत चालल्याने अखेर नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. दीर्घकाळापासून अपुरा आणि विस्कळित पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे ठाकरे गटाने शुक्रवारी (ता. २०) रास्ता रोको आंदोलन करत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महिलांनी रिकाम्या घागरी आणि मडकी हातात घेऊन निषेध नोंदवला.
काही महिन्यांपासून सावरकर नगर आणि परिसरात नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. काही इमारतींमध्ये दोन-दोन दिवस पाणी येत नसल्याने रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घरगुती वापरासाठी पाणी साठवण्याची धावपळ करावी लागत असून, अनेकांना खासगी टँकरचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक ताणही वाढला आहे. पाणीटंचाईबरोबरच परिसरात कचरा व वाहतूक कोंडीच्या समस्याही गंभीर बनल्या आहेत. संबंधित लोकप्रतिनिधींनी वारंवार आश्वासने दिली, बैठका घेतल्या; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला. नवीन पाण्याची टाकी उभारण्याच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने तातडीने नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा सुरू करावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला. यापुढे केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नाही, तर ठोस कृतीचीच अपेक्षा असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले.
आश्वासनांची खैरात
वाहतूक कोंडी, कचऱ्याची समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. नगरसेवकांकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कृतीत काहीच होत नसल्याचा आरोप यावेळी राजीव शिरोडकर यांनी केला. पाण्याच्या प्रश्नावर केवळ बैठका घेऊन आश्वासनांची खैरात दिली जाते; मात्र प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताही बदल होत नसल्याची टीकाही शिरोडकर यांनी केली.
