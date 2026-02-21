बालरुग्णांसाठी ‘सुपर स्पेशालिस्ट’ आरोग्य शिबिर
बालरुग्णांसाठी ‘सुपर स्पेशालिस्ट’ आरोग्य शिबिर
श्रीवर्धन, ता. १८ (बातमीदार) : ग्रामीण भागातील बालकांना तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने बोर्ली पंचतन येथे बालरुग्ण सुपर स्पेशालिस्ट आरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे. डॉ. राजेश पाचरकर मित्र फाउंडेशनच्या पुढाकाराने रविवारी (ता. २२) सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे हे शिबिर होणार आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे, पनवेल, माणगाव, महाड आणि अलिबाग येथील तज्ज्ञ डॉक्टर या शिबिरात सहभागी होणार असून तपासणी व मार्गदर्शन केले जाणार आहे. शिबिरात फिमोसिस, हर्निया, अंडकोष न उतरणे, हायपोस्पॅडियस, लिम्फ नोड, लिपोमा, सिस्ट आदी समस्यांवर सल्ला दिला जाणार आहे. तसेच, डोळ्यांच्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत. ऑटिझम, एडीएचडी, अपस्मार, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, विकासातील विलंब यांसारख्या न्यूरोलॉजिकल समस्यांवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन होणार आहे. वेळेवर निदान आणि उपचार केल्यास अनेक बालविकारांवर नियंत्रण मिळवता येते. पालकांनी शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.