मुंबई
शिवजयंतीनिमित्त दहिवली गावात मोफत आरोग्य शिबिर; आदर्श सामाजिक उपक्रम
कर्जत, ता. २१ (बातमीदार) ः छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त दहिवली गावात मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर पार पडले. श्री समर्थ क्लिनिकचे डॉ. मेघश्याम हिवाळे व दहिवली गाव परिसर विचार मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिरामध्ये नागरिकांसाठी विविध वैद्यकीय तपासण्या मोफत करण्यात आल्या. त्यामध्ये मधुमेह, थायरॉइड तपासणी, युरिक ॲसिड तपासणी यांचा समावेश होता. शिबिरात सुमारे १४० रुग्णांची तपासणी करून आवश्यक वैद्यकीय सल्ला व उपचार देण्यात आले.