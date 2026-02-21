शिवजयंतीनिमित्त गुरुकुल कृती फाउंडेशन ट्रस्टचा सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रमात सक्रिय सहभाग
शिवजयंतीनिमित्त पदयात्रा व सांस्कृतिक सोहळा उत्साहात
शिवडी, ता. २१ (बातमीदार) ः मुंबई शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. १९) सायन पश्चिम येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय पदयात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडले. यामध्ये गुरुकुल कृती फाउंडेशन ट्रस्ट यांनी मोलाचा सहभाग नोंदविला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात गुरुकुल कृती फाउंडेशनचे संस्थापक उमेश मुरकर आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांनी संपूर्ण कार्यक्रमात नियोजन, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन व समन्वयाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली. पदयात्रा, सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग लाभला.
गुरुकुल कृती फाउंडेशन ट्रस्टने शिवजयंतीच्या निमित्ताने तरुण पिढीमध्ये इतिहासाची जाणीव व समाजभान निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे या वेळी दिसून आले. या कार्यक्रमास पद्मश्री पुरस्कारविजेते व मल्लखांब प्रशिक्षक उदय देशपांडे, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी आप्पासाहेब थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. शिवजयंतीच्या निमित्ताने सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडा क्षेत्रात तरुणाईला प्रेरणा देण्याचे कार्य ट्रस्टच्या माध्यमातून घडल्याचे या वेळी दिसून आले.
