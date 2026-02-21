पुणे विद्यार्थी गृह विद्या भवन शाळेत शिवजयंती उत्साहात साजरी
चिमुकल्यांनी रंगमंचावर साकारला शिवरायांचा इतिहास
पुणे विद्यार्थी गृह विद्या भवनात शिवजयंती उत्साहात
घाटकोपर, ता. २१ (बातमीदार) ः येथील विद्या भवन प्राथमिक इंग्रजी शाळेत शिवजयंती दिमाखात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमात चौथीच्या एकूण २१५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील विविध ऐतिहासिक प्रसंगांचे जिवंत नाट्यरूपांतर रंगमंचावर सादर केले.
अफजलखान वध, आग्र्याहून सुटका, स्वराज्य स्थापनेचा संकल्प आणि राज्याभिषेक सोहळा यांसारखे प्रसंग प्रभावी संवाद व नेटक्या अभिनयातून साकारण्यात आले. तसेच चौथीतील विद्यार्थिनींनी सादर केलेली नृत्याविष्कार मनात ठसा उमटवणारी ठरली. हा संपूर्ण कार्यक्रम स्नेहा राणे, रेश्मा पालकर आणि दीपक निचित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणातून शौर्य, स्वाभिमान, संघटनशक्ती आणि राष्ट्रप्रेम या मूल्यांची प्रभावी जाणीव झाली. कार्यक्रमाच्या शेवटी मुख्याध्यापिका अनघा सावंत यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत अभिनंदन केले. आपल्या मनोगतात त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वातील किमान एक तरी गुण आपल्या जीवनात आत्मसात करावा. विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरणामुळे संपूर्ण वातावरण शिवमय झाले होते.
