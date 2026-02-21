मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू
मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरीसेवा
१ मार्चपासून आठवड्यातून दोन फेऱ्या; सहा-सात तासांत कोकण गाठता येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबई ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्गदरम्यान रो-पॅक्स प्रवासी फेरीसेवा सुरू करण्याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. या सेवेचे उद्घाटन १ मार्चला सकाळी ८ वाजता मुंबईतील फेरी व्हार्फ येथून होणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि कोकणदरम्यान सागरी मार्गाने जलद व आरामदायी प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
देशात जलवाहतूक वाढविण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला अनुसरून आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील महाराष्ट्र सागरी महामंडळ यांनी या मार्गावर रो-पॅक्स प्रवासी सेवा चालविण्यासाठी एम टू एम फेरीस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला परवानगी दिली आहे. ही कंपनी सध्या मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवा या जलमार्गावर रो-रो सेवा चालवते. या क्षेत्रातील त्यांना चांगला अनुभव आहे. मुंबई-विजयदुर्ग मार्गावर ‘एमएम प्रिन्सेस’ हे आधुनिक जहाज चालविण्यात येणार आहे. एका फेरीत सुमारे ६२० प्रवासी आणि ३५ वाहने वाहून नेण्याची या जहाजाची क्षमता आहे. या मार्गाने मुंबईहून विजयदुर्ग येथे अवघ्या सहा ते सात तासांत पोहोचता येणार आहे.
असे आहे वेळापत्रक
फेरीचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबईहून दर बुधवारी व शनिवारी सकाळी ८ वाजता फेरीबोट सुटेल. तर विजयदुर्गहून दर गुरुवारी व रविवारी दुपारी १२ वाजता परतीची फेरीबोट सुटेल.
रो-रो बोटीचे आरक्षण सुरू
कोकणातील सणासुदीच्या काळात रेल्वे आरक्षणाची अडचण आणि महामार्गावरील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता ही फेरीसेवा कोकणवासीयांसाठी मोठा दिलासा ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच या उपक्रमामुळे कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि प्रादेशिक संपर्क वाढीस चालना मिळणार आहे. या सेवेसाठी तिकीटविक्री सुरू झाली असून प्रवाशांना M2M Ferries Pvt. Ltd. यांच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन आरक्षण करता येणार आहे.
तिकीट दर
--------
तिकीट दर (प्रवासी)
इकॉनॉमी : ३ हजार रु.
प्रीमियम इकॉनॉमी : ५ हजार रु.
बिझनेस : ७ हजार रु.
फर्स्ट क्लास : ९ हजार रु.
---------------------------
वाहनांसाठी भाडे
XL (अतिरिक्त मोठी कार) : ९ हजार रु.
L (मोठी कार) : ८ हजार रु.
M (मध्यम कार) : ७ हजार रु.
S (लहान कार) : ६ हजार रु.
-----------
इतर वाहने
दुचाकी : १ हजार रु.
सायकल : ६०० रु.
-------------