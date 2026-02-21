छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त ‘छत्रपती शिवस्पर्श २०२६’ स्नेहसंमेलन उत्साहात संपन्न
सुविद्यालयात ‘छत्रपती शिवस्पर्श २०२६’चा जयघोष
जाणता राजा, हिरकणीच्या प्रयोगांनी वेधले लक्ष
मुंबई, ता. २१ ः वझिरा नाका येथील सु.प्र.संघाच्या सुविद्यालयात गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त ‘छत्रपती शिवस्पर्श २०२६’ या स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रम मोठ्या जल्लोषात व देशभक्तीपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमाला नगरसेविका श्वेता कोरगांवकर यांची विशेष उपस्थिती लाभली. तसेच संस्थेचे कार्यवाह मिलिंद जोशी आणि संस्थेच्या कार्याध्यक्षा देवयानी सबनीस यांचीही उपस्थिती होती.
सुविद्यालय प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका उल्का वर्तक यांच्या सुयोग्य नियोजन व उत्कृष्ट व्यवस्थापनामुळे कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रावर आधारित ‘जाणता राजा’ नाटक, ‘हिरकणी’ नाटिका, ‘युगत मांडली’ सादरीकरण तसेच एकपात्री-आधुनिक जिजामाता, पोवाडा, अशा विविध कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कलाविष्कारांमधून त्यांचे देशप्रेम, शौर्य आणि सांस्कृतिक जाण प्रकर्षाने दिसून आली. शिक्षकवृंद, पालकवर्ग व संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनीही उत्साहाने सहभाग नोंदविला.
विद्यार्थ्यांचे विविध कलागुण पाहून उपस्थित मान्यवरांनी त्यांचे कौतुक केले. मुख्याध्यापिकांचे मार्गदर्शन, शिक्षकांची मेहनत आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग यामुळे ‘छत्रपती शिवस्पर्श २०२६’ स्नेहसंमेलन अविस्मरणीय ठरले.
