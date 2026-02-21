ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाकडे ‘बिश्नोई ग्रुप’च्या नावाने मागितली दहा कोटींची खंडणी ;
बांधकाम व्यावसायिकाकडे खंडणीची मागणी
‘बिश्नोई ग्रुप’च्या नावे जीवे मारण्याची धमकी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : महाशिवरात्रीनिमित्त मध्य प्रदेशात पूजेसाठी गेलेल्या ठाण्यातील एका ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिकाला व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे ‘बिश्नोई ग्रुप’च्या नावाने १० कोटींची खंडणी मागत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तसेच पोलिसांकडे तक्रार केली तर ‘एन्काउंटर’ करण्याची धमकी दिली आहे. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तिविरोधात आज गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बांधकाम व्यावसायिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाशिवरात्रीच्या पूजेसाठी कुटुंबासह मध्य प्रदेश येथे गेले असताना बुधवारी (ता. ११) दुपारच्या सुमारास त्यांच्या दूरध्वनी क्रमांकावर आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅप कॉल आला; मात्र पूजा कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने त्यांनी कॉल स्वीकारला नाही. त्यानंतर पुन्हा सायंकाळी ७ वाजता संबंधित क्रमांकावरून फोन आला. त्या वेळी अनोळखी व्यक्तीने स्वतःला ‘बिश्नोई ग्रुप’मधून बोलत असल्याचे सांगत, ‘दहा कोटी रुपये पाठवा, अन्यथा ठार मारू,’ अशी धमकी दिली. तसेच पोलिसांकडे तक्रार केली तर ‘एन्काउंटर’ करण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्या व्यक्तीने स्वतःचे नाव सांगण्यास नकार दिल्यानंतर तक्रारदारांनी फोन कट केला. तसेच शुक्रवारी (ता. २०) तक्रारदार पाचपाखाडी परिसरातील कार्यालयात असताना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून पुन्हा व्हॉट्सअॅप कॉल आले. संशय आल्याने त्यांनी फोन स्वीकारला नाही. त्यानंतर संबंधित क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅपवर धमकीचा व्हॉईस मेसेज पाठविण्यात आला. याप्रकरणी तक्रारदार यांनी नौपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेत, दिलेल्या तक्रारीनुसार त्या अनोळखी व्यक्तिविरोधात खंडणी व धमकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांचा तपास सुरू केला असून सायबर सेलची मदत घेतली जात आहे. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
