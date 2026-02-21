कांदिवली महावीर नगर परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटली
६५ अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेचा हातोडा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : कांदिवली (पश्चिम) येथील महावीरनगर परिसरातील ६५ अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध पालिकेच्या ‘आर दक्षिण’ विभागाकडून निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. पालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे महावीरनगर परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटली आहे.
उपायुक्त (परिमंडळ-७) संध्या नांदेडकर यांच्या मार्गदर्शनात, सहाय्यक आयुक्त (आर दक्षिण विभाग) आरती गोळेकर यांच्या नेतृत्वात ‘आर दक्षिण’ प्रशासकीय विभागअंतर्गत कार्यरत विविध विभागांकडून संयुक्तपणे ही कारवाई हाती घेण्यात आली होती. महावीरनगर परिसरात अनधिकृत बांधकामे उद्भवल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच, अनधिकृत फेरीवालेही आढळले होते. यामुळे परिसरातील वाहतुकीस आणि पादचाऱ्यांना मार्गक्रमण करण्यात अडथळा येत होता. या पार्श्वभूमीवर, ‘आर दक्षिण’ प्रशासकीय विभागअंतर्गत कार्यरत विविध विभागांकडून व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. या अंतर्गत परिसरातील ६५ अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. तीन जेसीबी, सात डम्पर आणि अन्य संयंत्राच्या साहाय्याने हे निष्कासन करण्यात आले. या कारवाईदरम्यान महापालिकेचे ४७ अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात होता.
बोरिवली, कांदिवलीत बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त
बोरिवली (पश्चिम) आणि कांदिवली (पश्चिम) येथील महावीरनगर परिसरातील मिळून २५ अनधिकृत बांधकामे आणि ३५ अनधिकृत स्टॉल्स पालिकेच्या ‘आर मध्य’ विभागाकडून जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत. तीन जेसीबी, पाच डम्पर आदी संयंत्रासह सुमारे ५० अधिकारी व कर्मचारी कारवाईत सहभागी झाले होते. या वेळी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त होता.
