नालासोपारा हादरलं, दगडाने ठेचून तरुणाची हत्या
नालासोपाऱ्यात दगडाने ठेचून
तरुणाची हत्या; आरोपी अटकेत
बोळिंज, ता. २१ (बातमीदार) ः नालासोपाऱ्यात दगडाने ठेचून एका तरुणाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शुक्रवारी (ता. २०) रात्री ११.३०च्या सुमारास ही घटना घडली. शुभम मिश्रा (३१) असे मयत तरुणाचे नाव असून, जुन्या वादातून या तरुणाची हत्या झाली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.
शुभम मिश्रा हा नालासोपारा पूर्वेच्या गालानगर परिसरात राहत होता. काही दिवसांपूर्वी त्याचा काही तरुणांसोबत वाद झाला. शुक्रवारी रात्री शुभम व त्याचे मित्र एका हॉटेलमध्ये मद्यपान करीत असताना पूर्वीच्या जुन्या भांडणावरून वाद झाला. त्याच दिवशी आरोपींनी शुभम याला काही कारणास्तव नालासोपारा पश्चिमेच्या हनुमान मंदिराच्या समोरच्या टपरीजवळ बोलावून शुभम याच्या मांडीवर चाकूने वार केले. दरम्यान, त्याला डोक्यात व चेहऱ्यावर दगडाने मारण्यात आले. त्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच, नालासोपारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व पंचनामा करून शुभम मिश्राचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलिस ठाण्यात अंकित ब्रिजेश पांडे यांच्या तक्रारीवरून रोशन सिंग, जगन मेहंदी, सुनील मालुसरे ऊर्फ बिगशो, सूरज सिंग ऊर्फ कबाते, टिंकल मिश्रा आणि इतर चार ते पाच साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
