डंपरचा धक्का लागताच दुचाकीस्वार थेट खोल खड्ड्यात;
डम्परचा धक्का लागून
दुचाकीस्वार खड्ड्यात
कल्याण, ता. २१ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेकडील पुणे लिंक रोडवर शनिवारी (ता. २१) धक्कादायक घटना घडली. एका हॉटेलसमोरील रस्त्यावर सुरू असलेल्या जलवाहिनीच्या कामासाठी खोदण्यात आलेल्या मोठ्या खड्ड्यात एक दुचाकीस्वार थेट वाहनासह कोसळला. डम्परचा पाठीमागून धक्का बसल्याने हा युवक नियंत्रणाबाहेर जाऊन थेट खड्ड्यात पडल्याची माहिती समोर आली आहे. या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून ही संपूर्ण घटना जवळच असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे.
पुणे लिंक रोडवर सध्या जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी रस्त्याच्या एका बाजूला मोठा आणि खोल खड्डा खोदण्यात आला आहे. दरम्यान, एक दुचाकीस्वार या मार्गावरून जात असताना, पाठीमागून एका डम्परची त्याच्या दुचाकीला धडक बसली. या धक्क्यामुळे दुचाकीस्वार वाहनासह थेट खोदलेल्या खड्ड्यात कोसळला.
अपघात घडताच परिसरातील नागरिकांनी खड्ड्याकडे धाव घेतली. खड्डा खोल असल्याने आणि त्यात पाइप असल्याने दुचाकीस्वाराला बाहेर काढण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागले. स्थानिक तरुणांनी खड्ड्यात उतरून जखमी युवकाला बाहेर काढले आणि तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. ‘सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वीच याच भागातील खोदकामामुळे पदपथांचे नुकसान झाल्याबाबत वृत्त प्रसारित केले होते. त्यामुळे पदपथ चालण्यासाठी धोकादायक झाले असून अपघाताची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यानंतर आता याच कामामुळे अपघात झाल्याचे समोर आले आहे.
स्थानिक रहिवाशांनी या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला आहे. वर्दळीच्या रस्त्यावर जलवाहिनीचे काम सुरू असताना पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था का केली नव्हती, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच अरुंद रस्त्यावर अवजड वाहनांची वेगमर्यादा आणि चालकांचा ओव्हरटेक करताना होणारी निष्काळजी यावरही नागरिकांनी टीका केली आहे.
