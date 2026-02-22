गोरेगावच्या जवाहर नगरमध्ये चप्पल दुकान आगीत खाक
गोरेगावच्या जवाहर नगरमध्ये चप्पल दुकान आगीत खाक
मालाड, ता. २२ (बातमीदार) ः जवाहर नगर येथील रोड क्र. ११, प्लॉट क्र. २०० परिसरातील चप्पल दुरुस्ती व विक्री करणारे दुकान आज (ता. २२) पहाटे लागलेल्या आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकाश एकनाथ जाधव यांचे चप्पल दुरुस्तीचे दुकान २२ फेब्रुवारी रोजी पहाटे सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीत भस्मसात झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचे समजते.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक व गोरेगाव पोलिस ठाण्याचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तत्परतेने आग आटोक्यात आणली.
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद नाही. मात्र, आगीत प्रकाश जाधव यांचा स्टॉल तसेच विक्रीसाठी ठेवलेले चप्पल, बूट व इतर साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले असून, त्यांना लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. या घटनेमुळे त्यांच्या समोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. घटनेची पुढील चौकशी पोलीस व अग्निशमन दलाचे अधिकारी करत आहेत.
