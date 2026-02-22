३० मोबाईलसह चोरटा जेरबंद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : कासारवडवली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोबाईल दुकानाचे शटर उचकटून मोबाईल चोरणाऱ्या अकबर ऊर्फ पापा शौकत अली शाह या चोरट्याला ठाणे शहर पोलिसांच्या वागळे गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. त्यांच्याकडून विविध कंपन्यांचे ३० मोबाईल हस्तगत केले असून त्या मोबाईलची किंमत पाच लाख २९ हजार १०१ रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
तपासादरम्यान गुरुवारी (ता. १९) गुप्त बातमीदारामार्फत अकबर हा नायगाव पूर्व येथील चिंचोटी गाव परिसरात स्वतःचे अस्तित्व लपवून राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार छापा टाकून त्याला अटक करण्यात आली. तो राहत असलेल्या खोलीची झडती घेतली असता विविध कंपन्यांचे एकूण ३० मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. तपासात हे सर्व मोबाईल कासारवडवली पोलिस ठाणे हद्दीतून चोरीस गेले असल्याचे निष्पन्न झाले.
