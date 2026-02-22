जादा परताव्याचे प्रलोभन दाखवून गुंतवणूकदारांना लाखोंचा गंडा
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : जादा परताव्याचे प्रलोभन दाखवून गुंतवणूकदारांना गंडा घालण्याचे सत्र सुरूच आहे. नेरूळमध्ये एका व्यक्तीने गुंतवणूकदारांची २० लाख ७५ हजारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रवीण रमेश चव्हाण (वय ४६) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. अनेक गुंतवणूकदारांची लाखोंची फसवणूक केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रवीण चव्हाण हा नेरूळ सेक्टर १६ मधील घरकुल सोसायटीत राहण्यास आहे. त्याने २०१९ मध्ये कॅपिटल ट्रेडिंग ॲण्ड इन्व्हेस्टमेंट या नावाने आपली कंपनी असल्याचे भासवले होते. तसेच त्याने त्याच्या ओळखीतील व्यक्तींना व इतर गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या आकर्षक योजना सांगून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर चव्हाण याने दरमहा आकर्षक परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन ऑगस्ट २०१९ ते एप्रिल २०२४ या कालावधीत, अनेक गुंतवणूकदारांकडून लाखो रुपये उकळले. सुरुवातीला काही काळ लोटल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी आपल्या पैशांचा आणि परताव्याचा तगादा लावला असता चव्हाण याने पैसे परत न करता टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. गुंतवणूकदारांनी हक्काचे पैसे मागितले असता त्याने काही गुंतवणूकदारांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकीही दिली. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच फिर्यादींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. बेलापूर येथील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
