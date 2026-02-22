आरटीओच्या नावाने लुटणारी टोळी सक्रिय
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : राज्यातील वाहनधारक आणि चालकांना लक्ष्य करून त्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाहनचालक परवाना, वाहन नोंदणी आणि ई-चलान भरण्याच्या नावाखाली नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आणि पैसे लुबाडले जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, परिवहन विभागाने बनावट संकेतस्थळ, संशयास्पद मोबाईल ॲप्स आणि खोट्या ई-चलान लिंकपासून सतर्क राहण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे.
फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे सामान्य नागरिकांना संदेश पाठवतात. यामध्ये प्रामुख्याने तुमच्या वाहनाचे चलान थकीत आहे, दंड त्वरित भरा किंवा तुमचा परवाना निलंबित होणार असून त्वरित तपासणी करा, अशा धमकीवजा सूचना दिल्या जातात. या संदेशासोबत एक अनधिकृत पेमेंट लिंक पाठवली जाते, ज्यावर क्लिक करताच नागरिकांच्या बँक खात्यावर डल्ला मारला जातो.
घातक एपीके फाईलपासून दूर राहा
परिवहन विभाग कधीही व्हॉट्सॲपवरून कोणतीही पेमेंट लिंक पाठवत नाही. सायबर गुन्हेगार नागरिकांना आरटीओ सर्व्हिस, एम परिवहन अपडेट, ई-चलन पे या नावाने एपीके फाईल्स पाठवून ते डाऊनलोड करण्यास भाग पाडतात. अशा एपीके फाईल्स डाऊनलोड केल्यास मोबाईलमधील ओटीपी, बँकिंग तपशील आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरीला जाण्याचा मोठा धोका आहे, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नागरिकांनी केवळ सरकारी नोंदणीकृत असलेल्या अधिकृत संकेतस्थळांचाच वापर करावा, नागरिकांनी केवळ केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलचाच वापर करावा, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी केले आहे.
जर एखाद्या संकेतस्थळाच्या शेवटी कॉम, ऑनलाइन, साईट किंवा इन असेल, तर अशा ठिकाणी आपली खासगी माहिती भरू नका. कोणताही संशयास्पद संदेश किंवा लिंक प्राप्त झाल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास नागरिकांनी त्वरित नॅशनल सायबर क्राइम पोर्टलवर, हेल्पलाइन क्रमांक १९३०, अथवा जवळच्या जिल्हा सायबर पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिकृत संकेतस्थळे
वाहन नोंदणीसाठी vahan.parivahan.gov.in
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी sarathi.parivahan.gov.in
परिवहन सेवा www.parivahan.gov.in
