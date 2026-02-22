युवासेनात नव्या नियुक्त्या जाहीर
युवासेनात नव्या नियुक्त्या जाहीर
लोणेरे विभाग प्रमुखपदी प्रसाद मांजरे; कुंभारआळी–पहेल शाखाप्रमुखपदी नारायण केसरकर
माणगाव, ता. २२ (वार्ताहर) : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनंतर संघटनात्मक बांधणी अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने युवासेनात पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार लोणेरे विभाग युवासेना प्रमुखपदी प्रसाद मांजरे, तर कुंभारआळी–पहेल शाखा प्रमुखपदी नारायण केसरकर यांची निवड करण्यात आली.
नियुक्त्यांची अधिकृत घोषणा करण्यात येऊन रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिक व कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. घोषणाबाजी करत नव्या पदाधिकाऱ्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.
प्रसाद मांजरे यांनी गावोगावी युवकांना संघटनेशी जोडून संघटना अधिक बळकट करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. युवकांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेऊन विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नारायण केसरकर यांनी शाखास्तरावर सामाजिक व विकासात्मक उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन दिले. मान्यवरांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत पक्षवाढीसाठी जोमाने काम करण्याचे आवाहन केले.
फोटो ओळ : मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्या हस्ते नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करताना.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.