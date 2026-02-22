मोबदला द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू - घोडबंदर-मोघरपाडा मेट्रो कारशेडविरोधात शेतकऱ्यांचा ठिय्या
मोबदला द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू!
घोडबंदर-मोघरपाडा मेट्रो कारशेडविरोधात शेतकऱ्यांचा ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पासाठी घोडबंदर रोडलगत मोघरपाडा येथे प्रस्तावित कारशेडच्या जागेवरून स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. योग्य मोबदला न मिळाल्यास जमीन देणार नाही, असा इशारा देत शेतकऱ्यांनी शेतबांधावर ठिय्या आंदोलन करत चूल पेटवून आणि ट्रॅक्टर फिरवून सरकारचा निषेध नोंदविला.
मोघरपाडा परिसरात सध्या भातशेती केली जाते. प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी ही जमीन निश्चित करण्यात आली असली, तरी मोबदल्याचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. सरकारने मोबदला कागदावर दाखवला; प्रत्यक्षात आमच्या हातात काहीच आलेले नाही, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी शेतावर आंदोलन केले. भातशेती हा आमचा प्रमुख व्यवसाय असून त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. योग्य दराने भरपाई, पुनर्वसन आणि पर्यायी रोजगाराशिवाय जमीन देणे शक्य नाही. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला. आंदोलनादरम्यान शेतातच चूल पेटवून प्रतीकात्मक निषेध करण्यात आला. ट्रॅक्टर फिरवून कामकाजाला विरोध दर्शविण्यात आला. परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्याची मागणी
कारशेड उभारणीमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे. मेट्रो प्रकल्पात लागणाऱ्या विविध सेवांसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देऊन १०० टक्के प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी किरण रामकृष्ण पाटील, संजय पाटील, निखिल ठाकूर आणि इतर ग्रामस्थांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.