मुलुंड मेट्रो दुर्घटना : दोषींवर त्वरित कारवाईची मागणी
मुलुंड, ता. २३ (बातमीदार) : मुलुंड येथील एल.बी.एस. रोडवरील मेट्रो मार्ग क्रमांक ४च्या उड्डाणपुलावर झालेल्या भीषण दुर्घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. काँक्रीट संरक्षक भिंत कोसळून एका नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर दोन जखमी रुग्ण अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. याप्रकरणी उपकंत्राटदार कंपनीतील काही कर्मचारी तसेच पर्यवेक्षण संस्थेतील संबंधितांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, केवळ काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते राकेश शेट्टी यांनी शनिवारी (ता. २१) मुलुंड पोलिस ठाणे येथे भेट देऊन लेखी निवेदन सादर केले. निवेदनात प्रकल्पाचे नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, कामाचा दर्जा आणि अंतिम निर्णय प्रक्रियेस जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधितांच्या निष्काळजीमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर तत्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे प्रथम माहिती अहवालात समाविष्ट करून त्यांना त्वरित अटक करावी, अशी ठाम मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
