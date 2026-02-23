मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रोपोलीन गॅस टॅंकरचा अपघात
प्रोपोलीन गॅस टॅंकरचा अपघात
सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली
खालापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील गॅसगळती दुर्घटनेची पुनरावृत्ती सोमवारी (ता. २३) सकाळी टळली असून, अनियंत्रित झालेला प्रोपोलीन गॅस वाहक टँकरचा ब्रेक निकामी झाल्याने टँकर लेन सोडून लगतच्या डोंगरावर आदळला. सुदैवाने टँकरचा टाकीचा भाग सुरक्षित राहिल्याने गॅसगळती झाली नाही.
सोमवारी (ता. २३) सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारा टँकर अमृतांजन पुलाजवळ आला असताना वळणावर टँकरचे ब्रेक निकामी झाल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. चालकाने टँकर शोल्डर मेनमध्ये घेऊन नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यादरम्यान टँकर डोंगराला धडकला. अपघाताची माहिती मिळतात बोरघाट पोलिस, देवदूत यंत्रणा, खोपोली पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. अपघातग्रस्त टँकर तातडीने क्रेनच्या साह्याने बाजूला करून सुरक्षित जागी हलवण्यात आला. अपघातग्रस्त टँकरचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कोणत्याही प्रकारची गळती नसून टँकर सुरक्षित जागी हलवण्यात आला असल्याची माहिती खोपोलीचे पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी दिली.
