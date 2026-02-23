जिल्हा परिषद शाळा राहनाळ येथे माजी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त स्नेहमेळावा
जिल्हा परिषद शाळेत भरला माजी विद्यार्थ्यांचा वर्ग
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : राहनाळ येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळेत माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा उत्साहात पार पडला. या शाळेत पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची शाळा भरली, घंटा वाजली आणि पाहता पाहता वय वर्ष ८५ पासून ते १५-२० वर्षांपर्यंतचे माजी विद्यार्थी शाळेच्या प्रांगणात जमा झाले. प्रार्थना, राष्ट्रगीत, सुविचार आणि दिनविशेष यांचा आनंद घेत सर्वांनी आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला.
या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन विद्यार्थी सुरक्षा समिती व भौतिक विकास समितीचे अध्यक्ष प्रताप पाटील, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष तुकाराम मढवी, महिला तक्रार निवारण समिती अध्यक्षा प्रियांका पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा रजनी नाईक आणि शाळेचे मुख्याध्यापक अजय पाटील यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आले होते. या मेळाव्याला सुमारे ३०० हून अधिक माजी विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावली. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी सरपंच राजेंद्र मढवी आणि ग्रामविकास अधिकारी गणेश पडवळ उपस्थित होते.
आपापल्या क्षेत्रात यश संपादन केलेल्या अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त करत शाळेप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष तथा आगरी समाज उन्नती मंडळाचे अध्यक्ष नामदेव पाटील यांनी, याच शाळेत मी कबड्डी शिकलो, दंगामस्ती केली; परंतु शिक्षकांच्या शिस्तीमुळेच आयुष्यात सुधारलो, असे सांगितले. माजी सरपंच अविनाश पाटील यांनी मित्र-मैत्रिणींच्या आठवणींना उजाळा दिला. रविकांत पाटील यांनी मनोगत व्यक्त करताना सांगितले, राहनाळ शाळेने मला खूप काही दिले आहे. त्या काळातील शिक्षकांची शिस्त आजही आठवते.
मुख्याध्यापक अजय पाटील यांनी स्थानिक पालकांना आपल्या मुलांचा प्रवेश राहनाळ शाळेत घेण्याचे आवाहन करत, स्वावलंबन, शिस्त आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी ही शाळा कटिबद्ध आहे, असे सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान माजी विद्यार्थ्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. माजी प्रभारी सरपंच शिवनाथ भोईर यांनी कविता सादर करून कार्यक्रमात रंग भरले.
