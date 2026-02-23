अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता
अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : ठाणे रेल्वे स्थानकावरून कर्जत फास्ट लोकलने पुण्याकडे निघालेला १७ वर्षीय मुलगा या प्रवासात बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपहरण झालेल्या मुलाच्या वडिलांनी तक्रार दिली आहे.
तरुणाचे वडिल मावळ येथील निवासी असून त्यांचा मुलगा हा मागील महिनाभरापासून ठाण्यातील कापुरबावडी येथे नातेवाईकांकडे राहत होता. शुक्रवारी (ता. २०) त्याला ठाणे रेल्वे स्थानकातून कर्जत फास्ट लोकलच्या जनरल डब्यात बसवून पुण्याकडे रवाना करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर तो घरी पोहोचला नसल्याने कुटुंबियांनी नातेवाईक व मित्रांकडे शोध घेतला, तरीही त्याचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही. त्यामुळे अनोळखी व्यक्तीने फूस लावून त्याचे अपहरण केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.