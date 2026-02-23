मालाडमध्ये डीप क्लिनिंग मोहीम उत्साहात
मालाडमध्ये डीप क्लिनिंग मोहीम उत्साहात
मालाड (बातमीदार) : मालाड पश्चिमेतील मिलाप सिनेमा संकुल आणि आसपासच्या परिसरात व्यापक ‘डीप क्लिनिंग’ मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवक उपस्थित होते. अलीकडेच, मालाड परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविण्यात आली. सार्वजनिक जागांवर बेकायदेशीरपणे बराच काळ ताबा मिळवलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांची दुकाने आणि इतर अतिक्रमणे हटवण्यात आली. या अतिक्रमणांमुळे परिसरात घाण, दुर्गंधी, कचऱ्याचे ढीग आणि उंदरांची समस्या निर्माण झाली होती. स्थानिक रहिवाशांनाही ये-जा करण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. त्यासाठी पालिकेच्या वतीने ही मोहीम राबवण्यात आली. मोहिमेदरम्यान पी/उत्तर वॉर्ड चे अधिकारीही उपस्थित होते. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या संयुक्त कृतीने मालाड स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात झाली आहे.
