डम्परच्या चाकाखाली येऊन महिलेचा मृत्यू
पनवेल, ता. २३ (वार्ताहर) : लग्नावरून परतणाऱ्या एका दाम्पत्याच्या दुचाकीला भरधाव डम्परने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील ३९ वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचे पती गंभीर जखमी झाले आहेत. पळस्पे-जेएनपीए मार्गावरील कान्होबा ढाब्यासमोर रविवार (ता. २२) दुपारी घडला. पनवेल शहर पोलिसांनी डम्परचालकावर गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
उरण येथील न्हावा गाव येथील रहिवासी मिथुन कुंडलीक भोईर (वय ३९) हे रविवारी दुपारी आपली पत्नी स्वप्ना यांच्यासह कर्जतजवळील नडाळ येथे एका लग्नकार्यासाठी गेले होते. लग्न आटोपून ते मोटारसायकलने पळस्पे मार्ग न्हाव्याकडे परतत होते. या वेळी त्यांची मोटारसायकल गव्हाणफाटा येथील कान्होबा ढाबा येथे आली असताना, पाठीमागून येणाऱ्या डम्परने त्यांच्या मोटारसायकलला जोराची धडक दिली. डम्परच्या धडकेमुळे भोईर दाम्पत्य दुचाकीसह रस्त्यावर फेकले गेले. स्वप्ना या डम्परच्या उजव्या बाजूच्या मागील टायरखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर मिथुन भोईर हे गंभीर जखमी झाल्याने कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बेदरकार डम्परचालकाने भोईर दाम्पत्यासह आणखी एका मोटारसायकलला धडक दिली. यामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला आहे.
