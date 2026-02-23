नाट्य रसिकहो, कल्याण आयोजित राज्यस्तरीय अभिवाचन स्पर्धा संपन्न
राज्यस्तरीय स्पर्धेत ‘मोर्चा’ कथेचा डंका
कल्याणमध्ये रंगला साहित्याचा सोहळा
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : नाट्यरसिकहो आयोजित राज्यस्तरीय कथा साहित्य अभिवाचन स्पर्धेत इरसाल स्टोरीटेलर्स यांनी सादर केलेल्या ‘मोर्चा’ या कथेचे अभिवाचन प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले. कल्याणमधील आचार्य अत्रे रंगमंदिर येथील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ पार पडला.
याप्रसंगी नगरसेविका आर्या नाटेकर, ज्येष्ठ साहित्यिक व रंगकर्मी भिकू बारस्कर, नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखेचे कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी शिंदे, नाट्य परिषद कल्याण शाखेचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत, बालरंगभूमी परिषद कल्याण अध्यक्षा सुजाता डांगे, ज्येष्ठ अभिनेते राम दौंड, आनंद जाधव, सुधीर चित्ते, डॉ. प्रदीप सरवदे, किरण डांगे आणि राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष हेमंत यादगिरे उपस्थित होते.
या राज्यस्तरीय कथा साहित्य अभिवाचन स्पर्धेसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमधील एकूण २३ संघांचा सहभाग होता. यातील इरसाल स्टोरीटेलर्स यांच्या ‘मोर्चा’ला प्रथम क्रमांक मिळाला, तर पुण्यातील ज्ञान वैखरी या संस्थेने सादर केलेल्या ‘ज्ञान तेच देव’ या कथा अभिवाचनास द्वितीय क्रमांकाचे आणि प्रायोगिक रंगमंच संघाच्या ‘राडा’ या कथा अभिवाचनास तृतीय क्रमांक जाहीर झाला आहे. स्टुडिओ- ६४ या संस्थेच्या ‘डियर फादर’, सुमंगल फाउंडेशन संस्थेच्या ‘गुडघ्याएवढ्या महापुराची कहाणी’ व प्रायोगिक रंगमंच संघ यांच्या ‘बेईमान’ या कथा अभिवाचनाला सांघिक उत्तेजनार्थ क्रमांक जाहीर झाला असल्याचे नाट्यरसिकहोचे अध्यक्ष व प्रमुख आयोजक सुरेश पवार यांनी सांगितले.
सुरेश पवार म्हणाले, की यंदाचे या स्पर्धेचे हे सातवे वर्ष आहे. यंदाचा प्रतिसाद हा अधिक सुखावह असल्याने यापुढे ही स्पर्धा अधिकाधिक आकर्षक व दर्जेदार करण्यासाठी निश्चितच कटिबद्ध राहू. याप्रसंगी अभिनेते सुधाकर वसईकर, अविनाश साळवी, विशाल राऊत, नीलेश शास्त्री, किरण खांडगे, माणिक शिंदे, सीताराम शिंदे, महेश जोशी, हेमंत कर्णिक, डोंगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
